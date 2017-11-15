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В храме Александра Невского в Риге началось отпевание Задорнова

Культура

Задорнова похоронят на кладбище Яундубулты рядом с его отцом

Рига, 15 ноября 2017, 12:50 — REGNUM  В храме Александра Невского в Риге (Латвия) началось отпевание писателя-сатирика Михаила Задорнова, сообщают 15 ноября «Вести».

В районе церкви собралось большое количество желающих попрощаться с известным артистом. Пришли сотни людей.

По состоянию на 12:00 мск место в церкви Александра Невского закончилось, в храм никого не пускают, двери закрыты.

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После отпевания тело знаменитого юмориста отвезут в Юрмалу, где похоронят на кладбище Яундубулты рядом с его отцом — известным советским писателем Николаем Задорновым, такой была последняя воля покойного.

Напомним, Михаил Задорнов ушел из жизни 10 ноября в Москве в возрасте 69 лет. Известно, что он долгое время лечился от рака.

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