В храме Александра Невского в Риге началось отпевание Задорнова

Рига, , 12:50 — REGNUM В храме Александра Невского в Риге (Латвия) началось отпевание писателя-сатирика Михаила Задорнова, сообщают 15 ноября «Вести».

В районе церкви собралось большое количество желающих попрощаться с известным артистом. Пришли сотни людей.

По состоянию на 12:00 мск место в церкви Александра Невского закончилось, в храм никого не пускают, двери закрыты.

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После отпевания тело знаменитого юмориста отвезут в Юрмалу, где похоронят на кладбище Яундубулты рядом с его отцом — известным советским писателем Николаем Задорновым, такой была последняя воля покойного.

Напомним, Михаил Задорнов ушел из жизни 10 ноября в Москве в возрасте 69 лет. Известно, что он долгое время лечился от рака.

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