Путин поздравил Алмазный фонд России с 50-летием

Москва, , 11:40 — REGNUM Сегодня, 15 ноября, президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Алмазного фонда России с 50-летием, сообщается на сайте Кремля.

«Выставка является одним из крупнейших в мире собраний уникальных самородков драгоценных металлов и камней, а также шедевров ювелирного искусства», — говорится в поздравительной телеграмме.

По его словам, гости из зарубежных государств с восхищением любуются национальными реликвиями России, имеющими огромную историческую, художественную, научную ценность.

«Безусловно, такой успех — заслуга многих поколений сотрудников выставки и Гохрана России, которые бережно хранят богатейшее культурное достояние Отечества и заботятся о продолжении легендарных традиций ювелирного дела, которыми по праву славится наша страна», — отметил президент.

Сотрудники Алмазного фонда уделяют неустанное внимание серьёзной исследовательской, просветительской работе, подчеркнул Путин.

Глава государства выразил уверенность, что высокие профессиональные качества сотрудников Алмазного фонда РФ и безграничная преданность делу позволят и впредь деятельно трудиться на благо страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября вечером президент России Владимир Путин вручит в Кремле государственные награды деятелям науки, культуры, искусства, образования, космонавтам, рабочим, врачам и руководителям предприятий.

Добавим, 15 ноября в Государственном историческом музее открывается выставка уникальных произведений ювелирного искусства «Национальные сокровища России» из Алмазного фонда РФ.

Справка ИА REGNUM :

Алмазный фонд Российской Федерации был открыт в 1967 году в Оружейной палате Московского Кремля. Это структурное подразделение Гохрана России.

В коллекцию фонда входят шедевры ювелирного искусства XVIII—XX веков, а также самородки и драгоценные камни исторического и художественного значения. Коллекция Алмазного фонда была основана при Петре I.

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