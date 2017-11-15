Создатели мультфильма «Гадкий я» поменяют миньонов на братьев Марио

Лос-Анджелес, США, , 12:32 — REGNUM Кинокомпания Illumination Entertainment, которая создавала цикл мультфильмов «Гадкий я» может выпустить анимационный фильм про братьев Марио, в ближайшее время может состояться подписание соответствующего контракта между студией и компанией Nintendo, об этом 14 ноября сообщил портал Film.

Издание напоминает — в первый раз персонажи видеоигры попали на большой экран в фильме, который вышел в 1993 году, их сыграли Боб Хоскинс и Джон Легуизамо.

По мнению автора заметки, после этого вышло несколько экранных адаптаций, которые отличались невысоким качеством и не снискали популярности.

Он предполагает, что, возможно, создание фильма живого действия — не лучший вариант для создания адаптаций этой видеоигры. Поэтому студия Illumination Entertainment может исправить ситуацию. На данный момент Illumination и Nintendo близки к подписанию соглашения о создании совместного проекта.

Напомним, Nintendo с осторожностью вкладывается в подобные начинания, хотя и демонстрирует заинтересованность в создании анимационных лент.

Подобная позиция у компании сформировалась после того, как фильм «Супербратья Марио», вышедший в 1993 году, провалился в прокате. При бюджете $ 48 млн картина смогла собрать в кинотеатрах лишь $ 20,9 млн.