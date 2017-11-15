Тарантино хочет заполучить Марго Робби в свой новый фильм

Лос-Анджелес, США, , 09:56 — REGNUM Стали известны подробности о новом фильме Квентина Тарантино, режиссер надеется, что роль актрисы Шэрон Тейт в картине сыграет Марго Робби, об этом 14 ноября сообщило издание Deadline.

Издание также отмечает, что практически все студии, за исключением Disney, пытаются получить права на производство фильма, заинтересованность проявляют различные финансисты и менее значимые компании.

Сейчас стало известно, что в список кандидатов, которые возможно примут участие в создании нового фильма, попал Том Круз. Он присоединился к Брэдду Питту и Леонардо Ди Каприо.

При этом автор статьи отмечает, что на данный момент неизвестно, будет ли кто-то из этой троицы сниматься в новой картине Тарантино. Однако уже ясно, что на должность продюсера назначен Дэвид Хейман.

Это будет первое сотрудничество Хеймана с Тарантино, кроме него руководить производством фильма будут Шеннон Макинтош и Джорджия Какандс. Макинтош выступит в роли исполнительного продюсера.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что новый фильм Тарантино расскажет о серийном убийце Чарльзе Мэнсоне и его секте. Съемки фильма пройдут в Лос-Анджелесе, их начало запланировано на середину 2018 года. На большие экраны картина должна выйти в 2019 году.

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