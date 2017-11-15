Создатели «Чудо-женщины 2» сменили дату выхода фильма и его конкурента

Бербанк, США, , 09:29 — REGNUM Премьера второй части фильма «Чудо-женщина» выйдет 1 ноября 2019 года, на шесть недель раньше, чем было первоначально запланировано, об этом 14 ноября сообщил телеканал CNN.

Ранее на выставке Comic-Con International, которая прошла в г. Сан-Диего (штат Калифорния, США), кинокомпания Warner Bros. объявила, что продолжение супергеройского блокбастера выйдет в середине декабря 2019 года.

Издание отмечает, что, таким образом, фильм уже не будет конкурировать с девятой частью космической саги «Звёздные войны», однако выход картины на большие экраны состоится всего на неделю раньше, чем 25-я картина про приключения Джеймса Бонда.

Ранее СМИ сообщали, что звезда первого фильма Галь Гадот и режиссер Пэтти Дженкинс подписали со студией контракт на участие в съемках картины «Чудо-женщина 2».

Оригинальный фильм впервые вышел на большие экраны 15 мая 2017 года, картине удалось собрать по всему миру более $ 821,7 млн, в России его посмотрели около 1,89 млн зрителей.

Кассовые сборы фильма в США составили более $ 412 млн, в России — $ 8,1 млн. На создание фильма было потрачено $ 149 млн (без учета затрат на маркетинг и налогов).

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