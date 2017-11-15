Кристиан Бэйл вновь шокировал поклонников своим внешним видом

Лос-Анджелес, США, , 08:32 — REGNUM Зрителей шокировала новая фотография известного актера Кристиана Бэйла, который ради роли решил набрать вес, в новом фильме Адама Маккея он сыграет политика Дика Чейни, снимки были опубликованы 14 ноября в соцсети Twitter на странице пользователя Sfilmowani.

На выложенных фотографиях зрители могут видеть бритого наголо актера, который действительно набрал большой вес. Из-за этого ему даже пришлось одеть немалого размера брюки.

Человек, выложивший фотографии, назвал Кристиана Бэйла «проклятым хамелеоном», другие пользователи соцсети отметили в комментариях, что хотели бы как можно скорее увидеть актера в новом фильме.

Напомним, впервые снимки с растолстевшим Бэйлом попали в сеть в августе 2017 года, фотографы увидели его в Лос-Анджелесе в тот момент, когда он направлялся к своей машине.

В сентябре 2017 года в интервью журналу Variety актер рассказал, что для того, чтобы так растолстеть, ему не пришлось использовать какой-то специальный метод набора веса, он пояснил, что «просто ел много пирогов».

За свою способность к физическим преобразованиям Бэйл уже получил прозвище «Голливудсткого короля трансформаций», в 2004 году для съемок в фильме «Машинист» ему пришлось сбросить вес до 54 кг.

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