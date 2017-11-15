Москва, , 07:47 — REGNUM Сегодня, 15 ноября, президент России Владимир Путин посетит Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь, сообщается на сайте Кремля.

Президент осмотрит комплекс зданий Ново-Иерусалимского мужского монастыря после масштабной реконструкции.

«Во время реконструкции отреставрировано 29 из 31 объекта ансамбля Ново-Иерусалимского монастыря», — говорится в сообщении.

В ходе визита Путина будут сопровождать сопредседатели Благотворительного фонда — председатель правительства Дмитрий Медведев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель правления фонда Виктор Зубков.

Позже глава государства вручит в Кремле государственные награды деятелям науки, культуры, искусства, образования, космонавтам, рабочим, врачам и руководителям предприятий.

Напомним, масштабная реконструкция Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря осуществлялась на средства Благотворительного фонда, созданного в 2008 году.

Справка ИА REGNUM :

Мужской Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь был основан в 1656 году патриархом Никоном. По его замыслу, в духе господствовавшей тогда идеологии «Москва-Третий Рим», обитель должна была стать «Новым Иерусалимом» — городом-храмом, крупнейшим центром всего православного мира, создающим образ Святой Земли.

Монастырь сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. В 1995 году он был возвращен Русской православной церкви. В июле 2008 года обитель посетили Дмитрий Медведев и патриарх Алексий II, после чего по их инициативе был создан Благотворительный фонд по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.

Читайте также: «Русскую Палестину» в подмосковной Истре украсит американский отель