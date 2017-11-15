Дмитрий Дюжев обиделся на российских зрителей

Рига, , 07:48 — REGNUM Дмитрий Дюжев заявил, что российские зрители сами виноваты в том, что для просмотра им предлагают низкокачественные и бездарные сериалы, по его мнению, они этого заслуживают, слова актера 14 ноября передал портал Life.

Подобное признание Дюжев сделал в эфире шоу «Без обид», которое выходит на латвийском телеканале LTV7, как пояснил актер, к такому мнению он пришел после того, как столкнулся в аэропорту с неуважительным поведением сограждан.

Он пояснил, что некоторое время назад его не пустили вперед в очереди люди, которые приобрели билеты экономкласса, хотя у него, как у обладателя билетов бизнес-класса, был приоритет.

Этот случай навел Дюжева на мысль о том, что с такими зрителями у него, как у актера, не может состояться никакого диалога. Он отметил, что с такими людьми ему говорить не о чем.

«Я ради вашего развлечения и досуга жизнью рискую, и потом я оказываюсь среди вас, зрителей, и мое место в последнем вагоне», — выразил своё возмущение Дюжев.

Напомним, в октябре 2016 года в эфире передачи «Без обид» выступил музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, тогда он заявил, что правда заключается в том, что большая часть человечества является идиотами. Тогда он также добавил, что «если у человека ещё и родители идиоты — ему надеяться вообще не на что».