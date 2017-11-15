Актер театра на Таганке Виталий Шаповалов скончался на 79-м году жизни

Москва, , 07:42 — REGNUM Советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР Виталий Шаповалов скончался в возрасте 78 лет, печальное известие опубликовали 15 ноября на сайте Московского театра на Таганке.

Актер умер на 79-м году жизни, после перенесенной операции, говорится в сообщении пресс-службы театра.

«Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР — Виталий Шаповалов», — известили в театре, добавив, что последние несколько дней актер находился в крайне тяжелом состоянии после перенесенной операции.

Поклонники известного артиста оставляют комментарии на странице театра на Таганке в Facebook:

«Всегда буду помнить Виталия Владимировича, его поразительного Васкова, проникнутого величием и скорбью Пилата… и во всех прочих ролях, которые никогда для него «прочими» не были. Изумительный Артист, пронзительный Шопен», — пишет Игорь Любимов.

Многие сочувствуют близким ушедшего и коллективу театра.

«Очень сожалею и сочувствую театру и близким актера. Умел придавать своим ролям крупный масштаб и сильный характер, сочность рисунка сочетал с точностью, не размазывал. Да покоится в мире», — комментирует Александр Кантор.

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В Московском театре на Таганке служил с 1968 года. Играл в таких спектаклях как «А зори здесь тихие», «Борис Годунов», «Пугачев», «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание», «Тартюф».

Кроме театральных постановок, на счету артиста десятки картин («Мертвые души», «Де жа вю»), сериалы («Каменская», «Марш Турецкого»).