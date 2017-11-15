Театр скорбит. Скончался Народный артист РСФСР Виталий Шаповалов

Москва, , 04:00 — REGNUM Российский актер театра и кино Виталий Шаповалов скончался на 79-м году жизни, сообщили в пресс-службе Московского театра на Таганке.

Сообщение размещено 14 ноября.

«Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР — Виталий Шаповалов», — сообщили в театре.

Уточняется, что смерть наступила в больнице.

«Последние несколько дней Виталий Владимирович находился в крайне тяжелом состоянии после перенесенной операции», — сообщили в пресс-службе театра.

Напомним, звание Народного артиста РСФСР было присвоено Виталию Владимировичу Шаповалову в 1990 году.

В театре на Таганке служил с 1968 года. Играл в таких спектаклях как «А зори здесь тихие», «Борис Годунов», «Пугачев», «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание», «Тартюф».

В 1969 году состоялся его кинодебют в картине «Дорога домой». На счету артиста десятки картин («Мертвые души», «Дежа вю»), сериалы («Каменская», «Марш Турецкого»).

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