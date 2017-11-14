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Нижегородские школьники смогут «почувствовать» Горького через физкультуру

Культура

Нижегородские единороссы решили «перезагрузить» образ великого писателя

Нижегородские школьники смогут «почувствовать» Горького через физкультуру
Нижний Новгород, памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной

Нижний Новгород, 14 ноября 2017, 22:41 — REGNUM  Нижегородские единороссы решили к юбилею Максима Горького решили «перезагрузить» образ великого писателя, чтобы он стал «ближе и понятней». Об этом было заявлено в ходе расширенного заседания фракции «Единая Россия» городской думы Нижнего Новгорода, которое прошло 14 ноября в Литературном музее А.М.Горького.

В рамках заседания к депутатам гордумы присоединились и.п. секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Вадим Булавинов, руководитель партийной фракции в областном Заксобрании Ольга Щетинина, депутаты регионального парламента, члены Общественной и Молодежной палаты Нижнего Новгорода.

В ходе собрания была принята совместная инициатива фракций о проведении в школах города и области «Горьковских уроков».

По словам главы города Елизаветы Солонченко, очень важно вызвать интерес к писателю, прежде всего, у детей.

«Поэтому возникла инициатива проведения уроков Горького, причем не стандартных уроков, когда рассказывают о его литературном творчестве, а через предметы. Например, урок географии через те места на карте мира, где побывал Горький, урок физкультуры по тем видам спорта, которыми увлекался Горький, или урок музыки, которую он хорошо знал и ценил. Через такие уроки можно почувствовать нашего великого земляка иначе, заинтересоваться им и продолжить узнавать еще больше», — подчеркнула Солонченко.

По ее словам, у празднования 150-летия Максима Горького есть две задачи. Краткосрочная — достойно встретить юбилей писателя. Долгосрочная — перезагрузка его образа, чтобы он был понятен и интересен нижегородцам и гостям Нижнего Новгорода.

В свою очередь Щетинина выразила, что проведение «Горьковского урока» в нестандартной форме для школьников послужат началом чтения серьезной литературы.

«Я думаю, что мы проведем такие уроки не только в Нижнем Новгороде, но к этому процессу подключатся и депутаты в районах Нижегородской области», — отметила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к 150-летнему юбилею Максима Горького началась реставрация трех музеев, связанных с именем писателя.

Реконструкция началась в литературном музее на улице Минина, музее-квартире Горького на улице Семашко, а также в «Домике Каширина».

В то же время судьба целого ряда объектов, связанных с именем Горького, остается под вопросом.

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