В Москве отметили годовщину первого советского фильма, получившего «Оскар»

Москва, , 22:48 — REGNUM Сегодня, 14 ноября, в Москве в рамках 37-го Международного фестиваля ВГИК прошел научно-просветительский проект «Разгром немецких войск под Москвой. Триумф по обе стороны океана», приуроченный к 75-летию первого «Оскара», полученного советским фильмом.

Лента запечатлела бои под Волоколамском и Калинином, уничтожение 2-ой немецкой танковой армии в Тульской операции, взятие Малоярославца, парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года и другие моменты Великой Отечественной войны. Картина получила премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Из США гипсовую статуэтку доставил кинооператор-документалист Владислав Микоша.

В программу мероприятия вошел показ фильма и фрагментов его американской версии «Москва наносит ответный удар», а также демонстрация киножурнала о первых показах картины, которые прошли в 1942 году.

Помимо этого, участники проекта обсудили создание картины и её авторов, Леонида Варламова и Илью Копалина, который в 1957 году основал первую мастерскую документального кино во ВГИКе.

«Илья Петрович Копалин ночевал на студии и писал письма жене в эвакуацию в Куйбышев — картина была сделана за двадцать дней и представлена верховному главнокомандующему: Сталин два раза давал замечания», — отметил заведующий кафедрой неигрового кино, народный артист РФ Виктор Лисакович.

В рамках проекта состоялась фотовыставка «Кинолетописцы войны и Победы», в которую вошли работы фронтовых операторов, принявших участие в создании фильма.

«Каждый пятый оператор погиб — отдал свою жизнь за то, чтобы кадры, cнятые им, увидели зрители не одного поколения», — рассказала доктор искусствоведения Галина Прожико.

В программу мероприятия также вошла экспозиция работ педагогов и студентов художественного факультета ВГИКа.

Напомним, фестиваль ВГИК является частью учебного процесса Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова. В нем принимают участие студенты ВГИКа и других кинематографических, телевизионных и театральных школ. Фестиваль проходит в два этапа: первый из них завершился 27 октября, второй — 14 ноября.

Фестиваль проводит Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова и Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Москвы и Союза кинематографистов России.

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