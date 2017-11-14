Новые российские мультсериалы ждут своих зрителей

Москва, , 23:03 — REGNUM 13 ноября в Москве начал свою работу ранок аудиовизуальной продукции World Content Market. В течение трех дней более полутора тысяч делегатов проводят встречи и переговоры, участвуют в презентациях и конференциях. В World Content Market участвуют представители телеканалов, производительных и прокатных компании из России, СНГ и зарубежных стран, заинтересованных в работе в нашем регионе.

Традиционно на осеннем рынке Ассоциация анимационного кино организовала Павильон Анимации, на котором представлены практически все ведущие российские студии, занимающие мультипликацией. В первый день работы рынка ААК провела конференцию «Актуальные проекты российской анимации» на которой был анонсирован ряд новых проектов.

Студия «Мельница», которой в следующем году исполнится 20 лет, хорошо известна как любителям мультфильмов, так и профессионалам отрасли. Именно она подарила маленьким зрителям Лунтика, Бароскиных и богатырей, новые приключения которых появляются на кинотеатральных экранах традиционно к новогодним праздникам. 28 декабря выходит восьмой полнометражный мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта», через год выйдет девятый. По заказу СТС «Мельница» работает над новым сериалом «Царевны» о приключениях юных волшебниц, героинях известных сказок: Варвары красы-длинной косы, Царевны-лягушки, Царевны Несмеяны, Елены Прекрасной и Спящей красавицы. Все они становятся ученицами сказочной школы «Дивногорье», возглавляемой Кощеем Бессмертным. Премьера сериала состоится через год.

Главным, но не единственным брендом студии «КиноАтис» является «Белка и Стрелка» — истории о приключениях собак-космонавтов. Первый российский полнометражный фильм в форме 3D «Белка и Стрелка: звездные собаки» показан в 160 стран, произведено два сезона сериала. Третья полнометражная часть франшизы расскажет о приключениях героев не только в космосе, но и под водой: мультфильм «Белка и Стрелка-3» выйдет в российский прокат в конце 2018 — начале 2019 г. Новый сериал про собак «Белка и Стрелка. Тайна космоса» рассчитан на детей постарше и обладает не столько развлекательным, сколько образовательным характером. «КиноАтис» уже не первый год успешно работает над сериалом о приключениях инопланетной семейки «Планета Ай» и завершила масштабную международную копродукцию — совместное производство с Чехией, Данией и Бельгией нового полнометражного анимационного фильма «Гурвинек и волшебный музей». Зарубежная версия картины с очень неплохими показателями прошла в прокате в Чехии и сейчас путешествует по кинофестивалям, показ российского варианта в наших кинотеатрах состоится в феврале-марте 2018 (точная дата релиза будет объявлена в конце ноября).

Студии «Рокет Фокс» и «Икс-медиа Диджитал», продукция которых снискала огромный успех на YouTube, представили на World Content Market свой новый сериал для семейного просмотра «Капитан Кракен и его команда». Веселые шестиминутные истории повествуют о поучительных приключениях подводной команды. Уже готово и опубликовано на YouTube шесть серий. На производство каждой требуется один месяц. Студия ищет партнеров, поддержка которых поможет ускорить процесс.

Молодая, но весьма успешная студия «Паровоз» за три года своего существования представила десять сериалов, снискавших любовь зрителей: «Бумажки», «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Герои Энвела» и др. Новый познавательный проект «Наизнанку» ответит на главный вопрос детей: «Почему?». Неугомонная и любопытная Катя вместе с выдуманным мохнатым персонажем Эфом в каждой серии будет искать объяснения непонятным детям явлений.

На студии «Петербург» производится обучающий сериал «Приключения Дракоши Тоши», придуманный известным писателем Олегом Рой. Главный герой — оживающая плюшевая игрушка, живущая в семье медвежат-панд. При помощи волшебных мыльных пузырей Дракоша отправляется с друзьями в приключения, которые позволяют им найти ответы на важные вопросы. В конце ноября состоится кинотеатральная премьера трех серий о Дракоше Тоше в альманахе «Мульт в кино», а с декабря сериал появится в эфирах телеканалов.

Представители российских анимационных студий при поддержке Ассоциации анимационного кино продолжат работу на World Content Market до 15 ноября. Следующим ключевым мероприятием для деятелей мультипликационного кино станет дискуссия «Анимационная индустрия в России: пути развития и международная кооперация» в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Встреча продюсеров крупнейших российских анимационных студий с зарубежными специалистами в области международной копродукции и дистрибуции состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября.

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