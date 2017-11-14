В Туле стартовал железнодорожный туристический проект «Travel card»

Тула, , 18:08 — REGNUM Железнодорожный туристический проект «Travel card: Тула» стартовал. 14 ноября министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина и директор по развитию компании «Октопасс» Максим Годяцкий провели брифинг, посвященный началу реализации проекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Карта туриста «Travel card» представляет собой единый льготный абонемент, в который включены: проезд на скоростной электричке «Ласточка» Москва-Тула-Москва, обзорная экскурсия по городу до Тульского кремля, входные билеты в 15 музеев региона, 10 мастер-классов, 7 квестов, скидки в кафе и сувенирных магазинах, поездка на такси с лимитом.

По словам Татьяны Рыбкиной, карта поможет туристам, отправляющимся по железной дороге из Москвы, спланировать свой маршрут по основным достопримечательностям Тулы и области. В дальнейшем предполагается включить в проект малые исторические города и поселения, где есть объекты туристического показа. Прорабатываются маршруты в Кимовск и Чернь.

«Губернатор Алексей Дюмин поставил задачу рассмотреть возможность активизации турпотока с помощью железнодорожного транспорта, что сегодня актуально для детской аудитории. С учетом близости нашего региона к Москве, это направление представляется очень перспективным», — сказала Татьяна Рыбкина.

Министр подчеркнула, что онлайн-сервисы создают больше возможностей для путешествия молодежи в наш регион. При этом «Travel card» можно приобрести онлайн, и в ближайшем будущем через сеть вокзалов, туристско-информационные центры Москвы и др. Это дает огромные возможности для продвижения нашего турпродукта в столице.

Представитель компании, реализующей проект, сообщил, что сейчас карту можно оформить на сайте проекта. Полученный QR-код и будет являться пропуском как на поезд, так и на объекты показа и туристского сервиса. Проект уже реализуется в трех городах Московской области: Сергиевом Посаде, Коломне и Дмитрове. Тула стала вторым регионом, вступившим в этот проект.

Максим Годяцкий отметил, что эти маршруты пользуются популярностью у туристов, особенно у детских групп. Число желающих с комфортом путешествовать по железной дороге и уже в пути прослушать аудио-экскурсию, познакомиться с историей региона или города, постоянно растет.