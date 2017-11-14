Главный новогодний символ появится в Чебоксарах 1 декабря

Чебоксары, , 17:15 — REGNUM В Чебоксарах началась подготовка к празднованию Нового года, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Главный символ праздника — новогодняя ёлка — украсит город 1 декабря.

В мэрии заверяют, что вся столица Чувашии уже в начале декабря будет украшена к Новому году.25-метровая главная городская новогодняя елка появится 1 декабря. Она будет состоять из 3164 еловых веток, в оформлении также будут присутствовать национальные элементы.

«Новогоднюю красавицу украсят 60 светящихся звезд разного диаметра (от 60 см до 140 см), которые символизируют солнце, гармонию и согласие. Данные звезды одинаково красиво будут смотреться как в дневном, так и в вечернем оформлении, для этого у них есть специальная подсветка. Высоту и красоту ели будут подчеркивать 16 винтов гирлянд с подвесами разной длины, а световая макушка завершит праздничный убор», — отмечают в администрации города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новую главную городскую ёлку в Чебоксарах закупили за 6,6 млн рублей. Необходимость закупки новой ёлки в мэрию поясняли истечением сроки эксплуатации прежней 20-метровой ёлки: при установленных семи лет она эксплуатировалась 9 лет. Долгое время это была самая высокая искусственная елка в республике — до тех пор, пока в 2013 году Новочебоксарск не установил 22-метровую елку. Тогда хвойный символ нового года был приобретён за 1,29 млн рублей и стал муниципальной собственностью.

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