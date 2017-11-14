В Ярославле в ходе капремонта памятники теряют ценные исторические детали

Ярославль, , 16:59 — REGNUM Ярославские градозащитники возмущены заменой исторической чугунной решетки на балконе дома — объекта культурного наследия — по адресу Ушинского, 12 в ходе капитального ремонта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала градозащитница Ольга Мазанова.

Решетка была заменена на стальную, имитирующую рисунок аутентичной решетки. Сравнение фотографий старой решетки и новой (см. фото) говорит не в пользу последней.

«Решетка помимо художественного, исторического, мемориального значения, имеет высокую реальную стоимость. Стиль — ампир. Переплетенные венки, стрелы — символы воинской славы в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Подлинное чугунное литье тонкой работы. Менять произведение искусства на низкохудожественную стальную решетку недопустимо», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Ольга Мазанова.

Градозащитники намерены обратиться в прокуратуру, департамент охраны объектов культурного наследия с просьбой провести проверку и вернуть на место ценный элемент исторического здания. Один из собственников квартир, чья квартира выходит на один из балконов, говорит, что решетка исчезла в неизвестном направлении.

«На что заменили исторический чугун, простоявший 150 лет? На дешевку, сталь лазерной резки. Цена такой решетки — тысяч пять. Нам сказали, что чугун — это очень дорого, на это денег в фонде капремонта нет. Нам предварительно было сказано, что будет кованая решетка и отделка балкона лиственницей. Мы согласились. Но это не было сделано. Чугун утащили в неизвестном направлении, я успел отбить у них только одну секцию. Кто его украл, куда, зачем — неизвестно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM один из владельцев квартир в доме Дмитрий Кубарский.

Секцию решетки, которую удалось отстоять, житель дома восстановил — выглядит она теперь превосходно. Он полагает, что недостающие фрагменты можно было бы отлить заново. В фонде капремонта корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что дом является объектом культурного наследия, и замена чугуна на сталь была предусмотрена проектом, который прошел все обязательные согласования. Об этом же говорит и подрядчик.

«Мы были бы очень рады поставить на балкон чугунную решетку, но проект предусматривал именно такую — стальную. К сожалению, расценки в случае капремонта предусматривают именно ремонт, а не реставрацию. Это во многом законодательная проблема. Дело в том, что деталь на фасаде памятника может стоить дороже ремонта всего фасада, именно так и произошло в этом случае, а расценки не позволяют выполнить такие работы. Но решетку всегда можно отлить заново, если на это появятся деньги, ситуация обратима. На одном балконе решетка отсутствовала полностью, на другом частично, и имитация была компромиссным вариантом», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор ярославской художественной мастерской «Реставратор» Денис Полищук.

Впрочем, градозащитников и жильцов это объяснение вряд ли устроит. Фрагменты подлинной решетки пропали, а предположение, что кто-то выделит деньги на восстановление детали исторического, но все же частного дома скорее из области фантастики. Так или иначе, но капитальный ремонт в Ярославле опять не принес однозначно позитивного результата.

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