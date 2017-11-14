Потайную комнату Микеланджело в Капелле Медичи откроют для публики

Флоренция, Италия, , 13:50 — REGNUM Секретная комната Микеланджело в Капелле Медичи во Флоренции при церкви Сан-Лоренцо откроется для публики к 2020 году. Новость публикует 14 ноября информагентство ANSA.

Микеланджело Буонарроти укрылся в 1530 году в потайной комнате под часовней на несколько недель, чтобы избежать мести семейства Медичи после того, как он встал на сторону республикански настроенных флорентийцев, которые решили восстать и изгнать из города всех Медичи.

Комната оставалась секретной с эпохи Возрождения вплоть до 1975 года, когда она случайно была обнаружена Паоло Дель Поджетто, занимавшим в то время должность директора часовни. Поджето искал новые выходы для туристови вместе с сотрудниками музея обнаружил люк под шкафом в Новой ризнице — зале, где размещены богато украшенные гробницы членов семьи Медичи. Каменные ступени привели исследователей в продолговатую комнату площадью не больше кладовки. На стенах обнаружились рисунки углём и мелом, которые, как посчитали Поджетто и его коллеги, сделал сам Микеланджело, чтобы победить скуку его вынужденного пребывания в укрытии. Десятки рисунков на стенах комнаты напоминают великие произведения Микеланджело, например, фрагменты статуи Давида, росписи Сикстинской капеллы и мраморной скульптуры,украшающей гробницу Джулиано Медичи.

Учитывая хрупкость работ, а также крошечные размеры пространства, комнату до настоящего времени открывали для посетителей крайне редко.