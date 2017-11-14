Макаревич в «жесткой форме» обратился к поклонникам «Машины времени»

Москва, , 11:58 — REGNUM Не приставать поклонников «Машины времени» к коллективу музыкальной группы попросил в нецензурной форме лидер коллектива Андрей Макаревич 13 ноября на своей странице в соцсети Facebook.

Таким образом, Макаревич прокомментировал ситуацию вокруг ухода из музыкальной группы клавишника Андрея Державина. По сообщениям СМИ, Державин покинул музыкальную группу из-за разногласий по политическим вопросам: музыкант поддержал присоединение Крыма к России, тогда как Макаревич называл расширение территории России «политической ошибкой».

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Как отметил сам лидер «Машины времени», уход Державина из группы никак не связан с политикой — это «внутрисемейные» проблемы. В чем именно заключались проблемы, Макаревич не уточнил, заявив, что в семье «не всегда могут объяснить, что пошло не так».

Музыкант обвинил общественность в том, что она излишне настойчиво требует от музыкальной группы объяснений насчет ухода клавишника. Не стесняясь в выражениях, Макаревич в матерной форме попросил своих поклонников не приставать к музыкальному коллективу.

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Напомним, Андрей Макаревич в 2014 году поддержал государственный переворот на Украине и осудил народный протест в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

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