Украина может продать культурный центр в Москве

Киев, , 10:17 — REGNUM Разорвать культурные отношения с Россией и продать здание Украинского культурного центра в Москве намерены в Киеве, сообщает 14 ноября УНН.

Согласно сообщению, депутаты Верховной рады рассматривают законопроект «О денонсации Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров», который был внесен в украинский парламент депутатами от «Блока Петра Порошенко».

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Соглашение о культурном сотрудничестве между странами было подписано в 1998 году. В случае разрыва межкультурных отношений на уровне правительств, Киев инициирует закрытие в Москве Украинского культурного центра, а также потребует от России симметричных действий, то есть закрытия Российского центра науки и культуры в Киеве.

Разрыв соглашения означает не только закрытие Украинского культурного центра в Москве, но и возможность его продажи Киевом за $70 млн. По мнению некоторых украинских депутатов, это также является весомой причиной для прекращения межкультурного сотрудничества между Россией и Украиной со стороны Киева.

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Однако, на Украине по-прежнему многие известные личности высказываются за сохранение дружественных отношений с Россией в области культуры. Так, артисты, композиторы, сценаристы, режиссеры, а также журналисты и ученые направили в Верховную раду, ООН, Совет Европы и ОБСЕ письма с призывом сохранить научные и культурные связи между двумя странами.

Напомним, ранее во Львове закрыли единственный Русский культурный центр на Западной Украине, который проработал более 25 лет. При этом помещение, в котором находился центр, планируют отдать под «Музей революции достоинства и войны с Россией».

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