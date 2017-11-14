На Поклонной горе возведут ледовые копии символов 32 стран

Москва, , 09:31 — REGNUM В Москве в парке Победы на Поклонной горе установят ледяные копии величайших строений и памятников мира, сообщается на портале мэра Москвы.

Ледяные скульптуры установят в рамках ежегодного фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи». Фестиваль будет посвящен культуре и традициям стран — участниц чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Так, москвичи и гости столицы смогут увидеть уменьшенные ледяные копии Эйфелевой башни и собора Нотр-Дам-де-Пари (Франция), Биг-Бена (Англия), а также знаменитую статую Христа-Искупителя (Бразилия).

Кроме того, изо льда возведут пирамиду Кукулькана индейцев Майя (Мексика), монумент «Пальцы» (Уругвай), замок Белой Цапли — Химэдзи (один из древнейших замков Японии) и другие известные мировые достопримечательности.

Всего на фестивале «Ледовая Москва. В кругу семьи» представят символы 32 стран, чьи команды приедут в Россию на ЧМ-2018.

В центральной части площадки по традиции установят ледяную копию Московского Кремля с пятью башнями. В 2017 году она достигнет около 12 метров в высоту (в 2016 году ледовая Кремлевская стена была десятиметровой).

Возведение ледовых скульптур начнется 1 декабря. Высота скульптур составит от трех до шести метров. Лед для них привезут из Байкала и чистейших озер Екатеринбурга и Архангельска.

Ледовый городок с копиями величайших строений и памятников мира откроется для посещения 29 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, первый фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи"в 2015 году был приурочен к памятным местам Москвы. В прошлый раз изо льда вытесали скульптуры Кремля, Большого театра, МГУ, Триумфальной арки и других любимых москвичами зданий столицы. На что у скульпторов в общей сложности ушло около 800 тон льда.

В 2016 году в парке Победы на Поклонной горе изо льда воссоздали достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Владимира и Владивостока.

Напомним. матчи ЧМ-2018 по футболу состоятся с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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