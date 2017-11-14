Проверки «Сатирикона»: Райкин призвал «урезонить» Мединского

Москва, , 08:47 — REGNUM Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин призвал «урезонить» министра культуры РФ Владимира Мединского, который, по его словам, «целенаправленно вредит театру». Соответствующее видеообращение Райкина опубликовал телеканал «Дождь».

Райкин отметил, что с начала года прокуратура шесть раз проводила проверку в театре, и это является «местью» со стороны министра культуры на его высказывания в 2016 году о том, что искусство «подвергается давлению».

«Он (Владимир Мединский — прим. ИА REGNUM ) не может мне простить моего высказывания на съезде Союза театральных деятелей и того, что я несколько раз уличал его в неправде и боролся против его несправедливых решений, касающихся театра «Сатирикон», — обратился к театральному сообществу, зрителям и власти Райкин.

Худрук добавил, что глава Минкульта «целенаправленно и злонамеренно вредит государственному театру», поэтому необходимо высоким властным инстанциям, стоящим над Министерством культуры, «урезонить» Мединского.

«Я думаю, что если мы всем миром, все вместе как-то сумеем его поставить на место, то я думаю, что будут благодарны не только театр «Сатирикон», но и многие деятели и учреждения культуры», — резюмировал Райкин.

Напомним, на VII съезде Союза театральных деятелей России Константин Райкин призвал деятелей культуры противостоять попыткам «осуществления цензуры в искусстве и стремлению общественных организаций реагировать на плоды полной свободы творчества». По его словам, попытки общественных организаций воздействовать на деятелей искусства и театра являются «совершенно беззаконными, экстремистскими, наглыми и агрессивными». Райкин считает, что государство должно помогать искусству, при этом не пытаясь управлять им.

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В ответ на заявление художественного руководителя «Сатирикона» Мединский отметил, что Министерство культуры никогда и ничего не указывало, не запрещало и не советовало театру. По словам главы Минкульта, «министерство не может запретить уважаемым театральным деятелям говорить о том, чего даже нет».

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