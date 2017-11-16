Впервые на экране: проблемы «звезд», секреты обывателей и битвы со злом

Москва, , 09:50 — REGNUM «Лига справедливости»

Супергеройский боевик-долгострой законно лидирует в списке премьер недели — его выхода на экраны пришлось ждать так долго, что это не может не интриговать зрителя. Фильм должен был выйти в свет еще десять лет назад, однако в 2008 году Warner Bros. отложила ленту на полку на неопределённый срок. По мнению руководства кинокомпании, сценарий требовал доработок, но из-за забастовки Гильдии сценаристов это не представлялось возможным.

Изначально режиссерское кресло должен был занять Джордж Миллер, но из-за затяжного перерыва он предпочел другой проект. Тогда его обязанности взял на себя Зак Снайдер. Однако и ему не удалось довести дело до конца из-за семейных обстоятельств. Третьим и последним режиссером фильма выступил Джосс Уидон.

Удалось ли довести фильм в итоге до ума или столь долгие потуги породили мышь, мы узнаем в самое ближайшее время, как и то, вернется ли к жизни погибший и дважды похороненный Супермен или он так и останется вдохновляющим примером для Бэтмена, Чудо-Женщины, Киборга, Аквамена и Флэша в их битве со злом. Кстати, получат ли по итогам мирового проката «Лиги» Флэш и играющий его Эзра Миллер свой сольный фильм, который тоже сменил на переправе режиссера, нам также еще только предстоит узнать.

«Джиперс Криперс 3»

Еще один долгострой, от замысла до премьеры которого прошло целых 14 лет. Студия MGM сочла проект финансово слишком рискованным, в итоге за работу взялась кинокомпания Myriad Pictures. Действие фильма хронологически расположено между первым и вторым «ужастиком» о кровожадном антропоморфном монстре, который охотится на людей. Зрителям обещают раскрыть некоторые тайны о природе и происхождении чудовища.

По словам режиссера Виктора Сальвы, третий фильм о Криперсе получился самым страшным из всей серии. Так ли это на самом деле, пока сложно сказать, однако судя по тому, как прошла премьера в США, у создателей получился не фильм ужасов, а комедия с нелепо изображенным монстром. На домашнем прокате картины отразилось и то, что на волне охвативших Голливуд сексуальных скандалов всплыло прошлое Сальвы, в свое время отсидевшего в тюрьме за совращение несовершеннолетнего. Из-за страха перед протестами была отменена пышная премьера в Лос-Анджелесе 13 сентября, а фильму дали всего один день проката.

Создатели фильма уже объявили о том, что свет увидит и четвертая часть. Когда именно — не уточняется, однако сценарий для неё был готов еще весной этого года. Выйдет ли фильм на экраны или проснувшийся через десятилетия, подобно монстру, старый скандал поставит на нем крест, пока сказать сложно.

«Субурбикон»

Действие фильма разворачивается в тихом, рекламно-образцовом провинциальном городке Субурбикон в ностальгические 50-е годы. С виду это настоящий обывательский рай, однако за чистенькими фасадами и миленькими палисадничками водятся те еще черти. Зрителя ждут и криминальная драма, и страшная месть, и расовые разборки — и все же это комедия. Главный герой (Мэтт Дэймон) смешит зрителя уже самим своим нелепым видом и звериной серьезностью. Но в целом в картине юмор если и есть, то он чернее черного.

Как отметил телевизионный продюсер Норман Лир, которому Джордж Клуни показал свою ленту еще до выхода в прокат, это самый злой фильм, который он когда-либо видел.

«Чудо»

В основу картины лег одноименный бестселлер американской писательницы Р. Дж. Паласио, рассказывающий о мальчике Августе (Оггги) с редким и тяжелым генетическим заболеванием — синдромом Тричера Коллинза, вызывающим недоразвитие лицевых костей. Из-за своей болезни главный герой напоминает лицом плохо сшитую мягкую игрушку и начинает свою школьную жизнь с пятого класса, пройдя через множество операций. Как сложатся его отношения с одноклассниками, ведь дети часто бывают неосознанно жестоки?

Чтобы прочувствовать роль, Джейкоб Тремблэ, сыгравший Огги, перед съемками фильма посещал центр помощи детям с пороками развития. Уже от двухминутного трейлера на глаза наворачиваются слезы. Говорить о фильме пока рано, но если трейлер — это лицо картины, то в её трогательности можно не сомневаться.

«Мифы»

Знаменитости тоже плачут! В первой полнометражной режиссерской работе Александра Молочникова представители российского шоу-бизнеса (Фёдор Бондарчук, Сергей Безруков, Ивана Ургант и другие) играют, в общем-то, сами себя. И проблемы у них вполне типичные для отечественных «звезд», пусть и пропущенные через призму комедийного гротеска.

«Шампуром», на который нанизаны истории знаменитостей, являются странствия некоего грека, который, следуя примеру Одиссея, отправляется в плавание в надежде встретить божеств. Как эти самые божества связаны с российским шоу-бизнесом — остается только догадываться. Странник не только по мере сил решает «звездные» проблемы, но и впутывается в собственные.

Исполнитель главной роли Яннис Пападопулос до съемок не знал ни одного слова на русском и выучил язык всего за два месяца.

«Свингер»

Как и дебютный фильм «Красивые люди», свою вторую работу датский режиссер Миккель Мюнх-Фальс посвятил теме секса. Видимо, традиционные интимные отношения кинематографиста мало интересуют, поэтому в новой картине он рассказывает о свинг-клубе.

Несмотря на неоднозначность темы, режиссер делает акцент не на интиме, а на внутренних переживаниях героев, благодаря чему ему удалось не выйти за грань «приличного» кино.

«Обитель теней»

В «Обители теней» испанский сценарист Серхио Х. Санчес, известный по фильмам Приют» (2007) и «Невозможно» (2012), впервые выступил в роли режиссера.

В своем фильме ужасов большое место он уделяет драме и играет на чувствах зрителей, заставляя их переживать за судьбу главных героев. А переживать придется на протяжении всей ленты, так как мистическая пелена, которой окутана история героев, спадет только на последних минутах фильма.

«Молодой Годар»

«Молодой Годар» (в оригинале — «Устрашающий») стал вторым фильмом, в котором Мишель Хазанавичус, известный по картине «Артист», исследует мир кинематографа. На этот раз по «неправильную» сторону камеры оказался известный французский режиссер, культовый представитель «новой волны». События происходит во Франции во время знаменитой «студенческой революции» 1968-го.

Между тем сам Годар назвал картину «глупой, глупой идеей». В основу сценария легли мемуары второй жены режиссера, актрисы Анны Вяземски, роман с которой закрутился у Годара на съемках фильма «Китаянка», как раз перед описываемыми событиями, перекликающимися с сюжетом «Китаянки», в которой исследуется тема революционного бунтарства. Хазанавичус преднамеренно использует в фильме излюбленные кинематографические приемы своего героя, а к самому мэтру относится без особого пиетета, делая почти комической фигурой.

«Любовь-морковь по-французски»

Извечный сюжет о том, как любовники меняются телами, нашел свое место в картине Бруно Шиша. И хотя в оригинале фильм называется «Один в другом», переводчики решили недвусмысленно напомнить зрителю о российской ленте с похожим развитием событий.

Главным отличием французской картины стал характер отношений главных героев — Пьер и Пенелопа дружат уже много лет, но однажды дружба перерастает в нечто большее. У обоих уже есть супруги, так что герои решают поставить точку в двусмысленных отношениях, но происходит невероятное…

«История балерины»

В центре документального фильма судьба первой темнокожей примы-балерины Мисти Коупленд. Картина показывает повседневную жизнь артистки и повествует о сложном пути, который ей пришлось преодолеть, чтобы достичь вершин балетной славы.

Как призналась сама Коупленд, в фильме она хотела показать все трудности, с которыми сталкиваются танцоры балета.

Премьера ленты состоялась на Кинофестивале Трайбека, впоследствии она была представлена на Международном кинофестивале в Ванкувере, фестивале документального кино Tempo и на кинофестивале Sheffield Doc/Fest в Великобритании.

«То, что во мне»

Еще одна документальная премьера. Это не первая работа Гарика Сукачева в кинематографе, но на сей раз обладатель многих дарований решил обойтись без художественного вымысла. В поисках материала для картины режиссер и музыкант отправился в путешествие на мотоцикле по Чуйскому тракту, пролегающему через Алтайский край.

На своем пути он встречается с местными жителями, становится участником древних обрядов и пытается соединиться душой с одним из самых живописных мест России. Пожалуй, именно удивительная и прекрасная природа Алтая и является главным героем фильма.

«Варьете»

Хотя в своем мюзикле Доминик Кук перенес на большой экран «несерьезный» жанр варьете, картина не лишена драматизма. Действие фильма происходит в Нь-Йорке в начале 70-х. Прощальная вечеринка на сцене давно закрытого театра Вайсманна проходит с небывалым размахом, ведь на следующий день здание пойдет под снос.

На вечеринке собрались бывшие артистки, которые выступали на сцене театра тридцать лет назад. Кто-то сделал успешную карьеру, кому-то не так повезло, но на один вечер все они вновь становятся одной семьей и предаются воспоминаниям о былых надеждах, радостях и горестях, о прошедшей любви…

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