Мединский рассказал Путину о сборах российского кино

Москва, , 15:33 — REGNUM Министр культуры РФ Владимир Мединский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что доля сборов за прокат российских кинофильмов в 2017 году может превысить 10 млрд рублей. Об этом сообщает в понедельник, 13 ноября, пресс-служба Кремля.

«В прошлом году мы поставили рекорд по количеству зрителей и по сборам в российском кино начиная с 1991 г, и за 9 месяцев этого года мы этот годовой рекорд уже побили», — говорит Мединский.

По его словам, в 2017 г. доля сборов за прокат может превысить 10 млрд рублей, а количество зрителей станет выше 20%.

Мединский также добавил, что в райцентрах и малых городах активно открываются новые кинотеатры. По его словам, на данный момент открыто уже 326 современных кинозалов, до конца года эта цифра увеличится до 437, а к концу 2019 года — до 1 тыс. кинотеатров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самым кассовым отечественным фильмом 2016 года на церемонии вручения российской премии «Блокбастер» был признан фильм «Экипаж» режиссёра Николая Лебедева.

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