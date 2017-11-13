Глава Минкульта пригласил Путина посетить «Союзмультфильм»

Москва, , 14:00 — REGNUM Министр культуры Владимир Мединский пригласил президента России Владимира Путина посетить возрождающуюся коностудию «Союзмультфильм». Об этом глава Минкульта заявил сегодня, 13 ноября, на встрече с главой государства, сообщается на сайте Кремля.

«С огромным удовольствием хочу пригласить Вас, если вы полчаса найдете, заехать на «Союзмультфильм», потому что фактически эта киностудия возрождается с нуля. Вы давали соответствующие поручения», — сказал Мединский.

Ваши поручения перевыполняются. Вы давали поручение обеспечить «Союзмультфильм» госсубсидией — 50 млн рублей ежегодно. Мы выделили им существенно большие средства нашего бюджета — 200 млн рублей ежегодно, привел цифры министр.

На «Союзмульфильме» сейчас запущено шесть телесериалов и большой фильм «Суворов». Планируется, что это будет работать как полноценный комплекс.

Выделены существенно большие средства на переезд в новое здание. Здание очень хорошее, прямо напротив телевидения.

«Требовалось решить проблему и с художниками. У нас многим художникам задерживалась выплата заработной платы. Требуется огромный объем работы. Мы стараемся сейчас проделать работу по возврату прав, потому что «Союзмультфильм» раздал права направо и налево», — пояснил глава Минкульта.

«Там дело было не только в деньгах непосредственно. Там были специфические просьбы. Вы вернитесь к этому, посмотрите еще раз», — дал поручение президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля 2017 года в Минкультуры сказали, что «Союзмультфильм» намерен возродить популярные советские мультфильмы. Планируется запустить целую серию детских проектов, среди которых — «Попугай Кеша» и «Котенок по имени Гав».

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Напомним, после поручений премьер-министра РФ Владимира Путина, данных в 2011 году, были приняты меры господдержки «Союзмультфильма», которые позволили студии выйти из кризиса.

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