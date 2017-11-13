К 2019 году в РФ планируется открыть 1000 кинозалов – Мединский

Москва, , 13:44 — REGNUM В 2016 году поставили рекорд по количеству зрителей и по сборам в российском кино, начиная с 1991 года, и за 9 месяцев 2017 года этот годовой рекорд уже побит. Об этом сегодня, 13 ноября, заявил министр культуры Владимир Мединский на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Предполагаем, что в 2017 году доля сборов российского кино превысит 10 млрд рублей, а доля зрителей наконец-то станет выше 20%. Все это в условиях сверхсвободного рынка, который у нас есть», — отметил Мединский.

Успешно работает система открытия кинотеатров в райцентрах и малых городах. На сегодняшний момент открыто уже 326 современных кинозалов. До конца 2017 года будет 437, к 2019 году планируется открыть 1000 кинозалов, привел цифры министр.

«Очень небольшая федеральная субсидия выделена от «Фонда кино». Дальше подключается бизнес, подключаются районные муниципальные власти, и мы возрождаем то, что разрушили в 90-е годы, когда кинотеатры полностью ушли из малых городов», — считает глава Минкульта.

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