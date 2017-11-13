Со строительством домов культуры справились не все регионы – Мединский

Москва, , 13:14 — REGNUM В 2017 году завершается программа строительства центров культурного развития в малых городах с населением до 100 тысяч человек: будет построено 37 центров подобного рода. Планировалось их сделать 39, к сожалению, не все субъекты РФ смогли справиться. Об этом сегодня, 13 ноября, заявил министр культуры Владимир Мединский на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Это фактически дома культуры нового поколения, XXI века. Планировалось их сделать 39, к сожалению, не все субъекты смогли справиться. У нас идет софинансирование 50 на 50, два субъекта вернули деньги в бюджет», — пояснил Мединский.

Совершенно замечательнейший проект по созданию инновационных культурных центров, на базе которых есть и кинотеатры, библиотеки, хореографические студии. Два таких центра уже функционируют на Урале и в Калуге, очень успешно, отметил он.

«Один дом культуры, к сожалению, во Владивостоке, так мы и не смогли сделать, — посетовал Мединский. — Субъект вернул деньги в федеральный бюджет, там со стройкой определенные проблемы. Но это очень интересный, очень перспективный проект».

Министр культуры напомнил, что в 2017 году впервые запущен (первые три квартала) проект поддержки строительства, реконструкции и оснащения сельских домов культуры. По его словам, такой проект на всесоюзном уровне поддерживался только в советские годы, в самые лучшие годы.

«Ежегодно идет 1,8 миллиарда рублей на строительство новых домов культуры и реконструкцию. Плюс к этому более 100 ДК ежегодно будут делаться по этому проекту.

Плюс к этому в рамках проекта «Единой России» почти 1,5 миллиарда рублей ежегодно выделяется на оснащение и ремонт более широкого спектра домов культуры на селе, но уже небольшими суммами», — привел цифры глава Минкульта

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Единой России» «Местный дом культуры», который стартовал в этом году и рассчитан на два года, направлен на поддержку сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек. К участию в партийном проекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение.

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