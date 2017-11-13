Путин: Активности в музеях, музыке и театрах — очень хороший знак

Москва, , 12:58 — REGNUM Федеральные театры дали за последние пять лет 109% прироста своих билетов, а в целом театры по стране — 69%. Это одна из самых быстрорастущих отраслей российской экономики. Быстрее только музеи в стране растут. Об этом сегодня, 13 ноября, заявил министр культуры Владимир Мединский на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Понимая, какой сейчас спрос на хороший театр, понимая, насколько это востребовано в небольших городах и областных центрах, мы с 2017 года запустили программу «Театры малых городов». Эту программу очень активно поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев», — сказал министр.

В 2016 году поставлен рекорд по количеству зрителей и по сборам в российском кино, начиная с 1991 года, и за девять месяцев 2017 года этот годовой рекорд уже побит.

Предполагается, что в 2017 году доля сборов российского кино превысит 10 миллиардов рублей, а доля зрителей наконец-то станет выше 20%.

Успешно работает система открытия кинотеатров в райцентрах и малых городах. На сегодняшний момент открыто уже 326 современных кинозалов. До конца года будет 437, к 2019 году планируется открыть 1000 кинозалов.

«Хочется отметить работу российских музеев. Открыты два новых музейных комплекса на ВДНХ. Это долгожданный Музей кино, у которого не было своего помещения 20 лет, и павильон «Книги», — отметил Мединский.

Плюс 125% — так выросли доходы федеральных музеев за последние 5,5 лет. Посещаемость музеев — плюс 42% за эти годы. Люди идут в музеи — это новая, можно сказать, модная форма просвещенного досуга, считает глава Минкульта.

«Активности в музеях, музыке, театрах, повышение посещаемости — это очень хороший знак», — подчеркнул Путин и заметил, что это очень хорошо говорит о российских гражданах.

Читайте также: Мединский сообщил, какой фильм мечтает снять