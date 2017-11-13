Спикер парламента Словакии настаивает на изучении русского языка в стране

Москва, 13 ноября 2017, 12:48 — REGNUM Спикер национального совета Словакии Андрей Данко заявил о необходимости восстановить на прежнем уровне изучение и преподавание русского языка в республике, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.
«Хотелось бы восстановить на прежнем уровне изучение и преподавание русского языка. Это один из вопросов, который занимает важное место в системе образования», — отметил Данко в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
«Необходимо кроме западных изучать и славянские языки», — считает он.
Еще одна тема, актуальная для Словакии, это признание дипломов.
«Если будет одобрен со стороны Думы этот шаг, в этом вопросе мы продвинемся вперед», — сказал политик.
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