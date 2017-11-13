В Оренбуржье поселковый кинотеатр пережил второе рождение

Пос. Адамовка, Оренбургская область, , 11:27 — REGNUM В посёлке Адамовка Оренбургской области открылся обновлённый кинозал на 100 мест. Он расположен в районном центре кино и досуга «Восход». как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры и внешних связей региона, получение субсидии от федерального Фонда кино в 5 млн рублей позволило установить в «Восходе» цифровой кинопроектор, современные звуковое оборудование и киноэкран.

Стоит отметить, что здание учреждения культуры построено в 1964 году. Здесь проходили встречи, конференции, конкурсы. Демонстрировали иногда и мультфильмы, правда, на устаревшем оборудовании.

За счёт средств поселкового и муниципального бюджетов, а это более 2 млн рублей, произведён косметический ремонт кинозала, выполнена конструкция подъёма зрительских рядов, обновлена система отопления, установлены новые окна, произведена замена одежды сцены, изменен внешний облик фойе.

Добавим, Адамовский район находится на востоке Оренбургской области. От областного центра его отделяют 440 километров. В настоящий момент в районе проживают более 24 200 человек.

В минкультуры региона подчеркнули, что в Оренбуржье ведётся целенаправленная работа по строительству и реконструкции кинотеатров. Начиная с 2016 года, который был объявлен Годом российского кино, в восьми городах и посёлках Оренбургской области открылись 14 современных кинозалов. 10 ноября к этому списку добавился ещё и кинозал «Восход» в Адамовке.

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