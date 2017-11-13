В кинотеатрах Москвы бесплатно покажут фильмы Эльдара Рязанова

Москва, , 07:55 — REGNUM В Москве в кинотеатрах сети «Москино» состоятся бесплатные показы фильмов Эльдара Рязанова, сообщается на портале мэра Москвы.

С 17 по 19 ноября в кинотеатрах зрители смогут увидеть 15 работ кинорежиссера, среди которых «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» и «Гараж» и другие.

Ретроспектива фильмов приурочена к 90-летию со дня рождения Эльдара Рязанова.

В кинотеатрах покажут 15 его работ, среди которых «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» и «Гараж».

Показы фильмов в кинотеатрах «Спутник», «Молодежный» и «Сатурн».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве одну из улиц назвали в честь кинорежиссера Эльдара Рязанова. Она появилась на юго-западе столицы. Название получил Проектируемый проезд №6021 в Обручевском районе города. Протяженность улицы составляет чуть более одного километра.

Рядом с этой улицей находится киноклуб-музей «Эльдар», художественным руководителем которого был Эльдар Рязанов.

Напомним, Эльдар Рязанов скончался 30 ноября 2016 года на 89-м году жизни. Режиссер умер от сердечной недостаточности.

Справка ИА REGNUM :

Кинорежиссер, актер и сценарист Эльдар Рязанов родился 18 ноября 1927 года. Он снял 34 фильма и написал сценарии к 26 кинокартинам.

Читайте также: В Москве появится улица имени Эльдара Рязанова