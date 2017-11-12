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Родственники Михаила Задорнова разрешили поклонникам проститься с сатириком

Культура

Прощание прошло в одной из подмосковных клиник

Родственники Михаила Задорнова разрешили поклонникам проститься с сатириком
Иллюстрация: Zadornov.net
Михаил Задорнов

Красногорск, 12 ноября 2017, 16:07 — REGNUM  Родственники умершего 10 ноября известного сатирика Михаила Задорнова разрешили нескольким десяткам поклонников творчества артиста простится с ним в подмосковной клиники «МЕДСИ». Об этом сегодня, 12 ноября, сообщают столичные СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что родственники Михаила Задорнова не стали проводить церемонию прощания с артистом в Москве, а устроили закрытую церемонию в клиники «МЕДСИ». Посторонних на неё не пускали.

Однако поклонники артиста, узнав о месте проведения церемонии, собрались на проходной госпиталя. Всего собралось несколько десятков человек. Представитель семьи Задорнова объяснил собравшимся ситуацию.

В итоге, несмотря на то, что ранее было объявлено о закрытом характере мероприятия, родственники артиста после того, как с ним попрощались друзья и близкие, позволили поклонникам также почтить память покойного.

Открытая часть церемонии была короткой — поклонники творчества Задорнова вошли в зал и возложили цветы к фотографии сатирика, спустя 20 минут собравшихся попросили удалиться из зала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, похоронен Задорнов будет в Риге на Лесном кладбище, где покоится его отец.

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