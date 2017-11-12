В Московской области прошла закрытая церемония прощания с Задорновым

Красногорск, , 14:36 — REGNUM В Московской области в частной клинике «МЕДСИ» состоялась закрытая церемония прощания с сатириком Михаилом Задорновым, который скончался 10 ноября в возрасте 69 лет. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщают столичные СМИ.

Первоначально планировалось, что прощание с Задорновым пройдёт в Москве, но затем его родственники решили, что церемония прощания состоится в клинике и камерно.

Несмотря на это несколько десятков человек, узнав о месте церемонии прощания, пришли к проходной клиники. Представитель семьи Задорнова сообщил собравшимся, что по желанию самого сатирика прощание с ним пройдет в закрытом режиме.

Родственники Задорнова отметили, что он всегда иронично относился к своей публичности и оберегал свою частную жизнь, а также жизнь своих близких. Представитель семьи добавил, что именно поэтому просит прессу «не создавать суеты» вокруг смерти сатирика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Задорнов скончался 10 ноября после продолжительной болезни. Ему было 69 лет. Перед смертью он попросил материально поддержать русскоязычную библиотеку имени его отца, которую Задорнов открыл на свои деньги в Риге.

Кроме этого Задорнов попросил похоронить его в одной могиле с отцом в Латвии, что семья и собирается исполнить.