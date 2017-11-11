СМИ подтвердили тяжелую болезнь Бориса Ноткина

Москва, , 22:56 — REGNUM «ТВ Центр» подтвердил, что телеведущий Борис Ноткин был тяжело болен. О его уходе из жизни стало известно 11 ноября.

«В этом году Борису Исаевичу исполнилось 75 лет. Он был одним из руководителей телеканала «ТВ Центр», вел передачу «Приглашает Борис Ноткин», дважды номинировался на телевизионную премию ТЭФИ», — говорится в сообщении телеканала.

По данным ТВЦ, в последнее время Ноткин был тяжело болен. Руководство и сотрудники телеканала также выразили соболезнования родным и близким журналиста.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в селе Рождествено в Подмосковье найден мёртвым телеведущий Борис Ноткин. По данным телеграм-канала Mash, тело Ноткина обнаружила жена.

По данным источников в правоохранительных органах, журналист мог покончить с собой. Отмечается, что у Ноткина было диагностировано онкологическое заболевание в IV стадии.

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Борис Ноткин — член Академии российского телевидения, входил в руководство ТВЦ.

В 1997—1999 гг. вел программу «Галерея Бориса Ноткина», в 1999 г. передача была переименована в «Грани». В 2000 г. программа журналиста получила название «Приглашает Борис Ноткин».

В 2007 г. Ноткин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I ст. за большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю работу.

В 2011 г. награжден орденом Дружбы.