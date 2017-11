В США скончался музыкант Чак Мосли

Вашингтон, , 11:31 — REGNUM В возрасте 57 лет скончался бывший вокалист американской рок-группы Faith No More Чак Мосли. Об этом сегодня, 11 ноября, пишет журнал Rolling Stone со ссылкой на заявление семьи певца.

По данным издания, Мосли скончался от алкогольной зависимости.

Известно, что Чак Мосли был главным вокалистом группы Faith No More с 1984 по 1988 год. Он принял участие в записях двух первых альбомов коллектива — We Care A Lot и Introduce Yourself.

Когда Мосли был участником Faith No More он отличался непредсказуемостью. К примеру, он заснул на сцене во время вечеринки, приуроченной к релизу альбома Introduce Yourself.

Вскоре Мосли покинул группу. Его место занял Майк Паттон, с которым группа Faith No More записала ставший впоследствии платиновым альбом The Real Thing.

Группа распалась в 1998 году. Однако в 2009 году коллектив вновь воссоединился. В 2015 году группа записала седьмой студийный альбом.