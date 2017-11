Скончался первый фронтмэн группы Faith No More Чак Мосли

Лос-Анджелес, США, , 03:32 — REGNUM Первый вокалист американской рок-группы Faith No More Чак Мосли скончался 9 ноября в возрасте 57 лет, передаёт The Guardian.

В заявлении семьи музыканта указывается, что причиной его смерти стали заболевания, связанные с алкогольной зависимостью. Родственники также сообщили, что принимают пожертвования на организацию похорон.

Чак Мосли был вокалистом Faith No More с 1984 по 1988 год. В этот период группа записала два своих первых альбома — We Care A Lot и Introduce Yourself. Своеобразный тембр голоса Мосли помог группе сформировать своё фирменное звучание, которое многими описывается как funk-metal.

Однако алкоголизм и чрезмерно экспрессивное поведение музыканта, из-за которых между участниками группы нередко происходили конфликты, привели к тому, что Чак Мосли был уволен из Faith No More. На смену ему вскоре пришёл Майк Паттон, с которым группа записала все свои последующие альбомы и получила мировую известность.

После Faith No More Чак Мосли продолжал заниматься музыкой, и в частности, выступал вокалистом в таких группах как Bad Brains и Cement.

В 2014 году музыкант обращался к своим подписчикам в Facebook с просьбой о помощи, сообщив, что из-за отсутствия средств его семье грозит выселение из дома. Позднее он благодарил поклонников за оказанную поддержку.