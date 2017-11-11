Строительство курорта на €8 млрд в Греции срывается из-за археологов

Афины , , 02:31 — REGNUM Акции греческого девелопера Lamda упали на 6,8% за 10 ноября из-за запрета на строительство курорта на месте аэропорта Гелленикон, сообщает Reuters.

Запрет со стороны министерства культуры Греции связан с включением зоны аэропорта и прилегающих пустошей в список территорий памятников археологии.

В результате проект возрождения Гелленикона, который оценивался в €8 млрд и должен был соперничать с Монако по роскоши и размаху, оказался на грани закрытия.

С 2014 года девелопер Lamda и инвесторы из Китая и стран Персидского залива планировали построить на месте заброшенного аэропорта огромную курортную зону с пляжами, пристанями для яхт, резиденциями, отелями и казино.

Три года назад инвесторы уже подписали контракт с греческим правительством сроком на 99 лет, однако тогда же они столкнулись с протестом со стороны археологов и защитников культурного наследия — по их мнению, в районе аэропорта Гелленикон расположено большое количество неразведанных памятников археологии.

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