В Санкт-Петербурге умер известный композитор Георгий Портнов

Санкт-Петербург, , 22:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге на 90-м году жизни скончался известный советский и российский композитор и дирижер, заслуженный деятель искусств РСФСР Георгий Портнов. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба Союза композитором Санкт-Петербурга.

Сообщается, что Портнов скончался 8 ноября. Информация о дате церемонии прощания и месте похорон будет сообщена дополнительно.

Портнов написал оперу, балет, симфонические и камерные произведения, десятки песен. Он был концертмейстером самодеятельных коллективов в Ленинграде в 50-х года XX века. В начале 60-х работал главным редактором музыкальных передач Ленинградской студии телевидения.

В 1968—1973 гг. — заместитель директора Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова, с 1977 г. — главный редактор Ленинградского отделения издательства «Советский композитор», дирижёр оркестра Ленинградского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. Руководитель музыкальной части Александринского театра.