Генеральным директором ЮНЕСКО утверждена экс-министр культуры Франции

Париж, , 18:11 — REGNUM На пост генерального директора ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) утверждена бывший французский министр культуры и массовых коммуникаций Одре Азуле, сообщается 10 ноября на странице ЮНЕСКО в Twitter.

С 2009 года генеральным директором была академик из Болгарии Ирина Бокова.

На состоявшейся после назначения конференции Азуле сказала, что будет работать над укреплением доверия к организации.

Одре Азуле была выдвинута французским правительством в качестве кандидата на пост генерального директора ЮНЕСКО 15 марта 2017 года. Избранный президент Франции Эммануэль Макрон поддержал кандидатуру Азуле.

В 2014 году она стала советникам бывшего президента Франции Франсуа Олланда по вопросам культуры. В 2016 году стала министром культуры и массовых коммуникаций.

Азуле участвовала в создании резолюции 2347 по защите культурного наследия, находящегося под угрозой исчезновения. Резолюция была выдвинута Францией и Италией на СБ ООН и единогласно принята.

Как сообщало ИА REGNUM, избрание Одре Азуле на пост генерального директора ЮНЕСКО произошло 13 октября 2017 года. Её кандидатуру одобрили 30 из 58 членов Исполнительного совета ЮНЕСКО. Дипломата из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари поддержали 28 членов Исполнительного совета.

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