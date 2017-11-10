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Реставрация усадьбы «Останкино» в Москве начнется в 2018 году

Культура

Готовность к реставрации памятника мирового значения подтвердил глава Мосгорнаследия

Москва, 10 ноября 2017, 15:26 — REGNUM  Реставрация здания дворца-театра в усадьбе «Останкино», расположенной на северо-востоке Москвы, начнется в 2018 году, сообщил 10 ноября глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов на закрытии международной реставрационной выставки выставки «Denkmal, Россия — Москва 2017».

«Планируется, что в следующем году мы приступим к реставрации сложнейшего памятника мирового значения — дворца в Останкино. Наконец-то мы заканчиваем работу над проектом, уникальнейшим памятником мирового значения, и в следующем году на этом объекте тоже начнется реставрация», — сказал Емельянов.

Напомним, в конце 2016 года Главное управление государственной экспертизы России (Главгосэкспертиза) одобрило проект реконструкции здания и прилегающей к нему парковой зоны.

Проектом предусматривалось проведение работ в обеих частях паркового комплекса — в старой и новой.

На старой территории расположены дворец-театр, «Кухонный флигель» и Увеселительный сад — исторический парк, состоящий из английского пейзажного и французского регулярного садов. Компании, которые будут проводить реставрацию должны обеспечить сохранение структуры сада начала XIX века.

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