В Орле культурное наследие сдадут в аренду за рубль

Орел, , 14:57 — REGNUM В Орле 11 зданий, относящихся к объектам культурного наследия, планируют сдать в аренду по символической ставке в один рубль. В настоящее время в администрации Орла готовится документация, необходимая для процедуры.

По информации «Вечернего Орла», на этой неделе на совещании в администрации города стало известно, что на данный момент из 42 расселенных ветхих домов 11 — имеют статус объектов культурного наследия, а потому снести их нельзя.

Читайте также: В войне с архитектурным наследием пока побеждают строители и чиновники

Однако пока в бюджете нет денег не только на реставрацию памятников культуры, но даже на снос остальных 30 расселенных домов.

Выходом, по мнению мэрии, может стать сдача домов в аренду за символическую сумму в один рубль. Как сообщает издание, сейчас сотрудники администрации готовят документацию на эти дома.

Между тем, в 2016 году даже статус памятника регионального значения не помешал властям снести старинный особняк в самом центре Орла — по печально известному адресу Гостиная, 1. Дом оказался в 2007 году в частной собственности — причем изначально речь шла только об аренде с обязательствами отреставрировать здание. Но спустя 10 лет памятник архитектуры XIX века не то что не отреставрировали — даже не законсервировали. И чиновники со спокойной совестью признали, что восстановить его нельзя — проще снести. Что и было сделано по разрешению начальника управления по госохране объектов культурного наследия Орловской области Сергея Семиделихина.

Читайте ранее в этом сюжете: «Юбилейный» снос памятника в Орле дошел до Генпрокуратуры

Читайте развитие сюжета: Реставрация усадьбы «Останкино» в Москве начнется в 2018 году