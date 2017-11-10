Названа дата начала съемок второго сезона сериала «Большая маленькая ложь»

Лос-Анджелес, США, , 13:32 — REGNUM Съемки второго сезона сериала «Большая маленькая ложь» могут начаться уже весной 2018 года, согласно информации, предоставленной инсайдерами, близкими к руководству HBO, об этом 9 ноября сообщил журнал Vanity Fair.

По мнению издания, восемь наград «Эмми», которые сериал получил в сентябре 2018 года, послужили толчком для писательницы Лианы Мориарти и сценариста Дэвида Келли.

Перед ними стоит непростая задача, поскольку для того, чтобы повторить успех первого сезона Мориарти и Келли нужно быть очень креативными.

Им придется придумать нечто нестандартное для того, чтобы оправдать возвращение в калифорнийский город Монтерей, ведь первый сезон охватил всю книгу Мориарти.

На данный момент вопрос об участии актеров первого сериала в новом проекте остается открытым, также ничего не известно о том, вернется ли Жан-Марк Валле в качестве режиссера.

Напомним, сериал «Большая маленькая ложь» был создан на основе одноименной книги Лианы Мориарти, которая была опубликована в 2014 году. Роман Мориарти очень понравился Риз Уизерспун и Николь Кидман, актрисы предложили писательнице экранизировать его.

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