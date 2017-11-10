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Звезда сериала «Во все тяжкие»: Карьера Кевина Спейси окончена

Культура

Брайан Крэнстон высказался по поводу сексуального скандала в Голливуде

Лондон, 10 ноября 2017, 13:01 — REGNUM  Исполнитель главной роли в сериале «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон заявил, что карьера Кевина Спейси в кино окончена, актер считает, что после обвинений в сексуальных домогательствах в отношении подростка Спейси больше никогда не предложат работу, слова Крэнстона 10 ноября передал телеканал BBC.

«Он феноменальный актер, но он не очень хороший человек», — сказал Крэнстон, — я думаю, что его карьера закончилась».

Актер сказал, что сам он никогда не сталкивался с подобным поведением в Голливуде, но считает — все знают о том, что оно имеет место.

«Существуют нарушения среди всех тех людей, которые в любой отрасли используют свое влияние, свое место или свой статус для того, чтобы подавлять кого-то, заставлять кого-то делать то, что они не хотят делать», — сказал Крэнстон.

«Это отвратительно, это практически животное поведение, — добавил актер, — это форма запугивания. Это форма контроля. Почти всегда это направлено на молодых и уязвимых мужчин и женщин, которые начинают свою карьеру. Никем это не контролируется, пока что-то подобное не произойдет».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в сексуальных домогательствах также обвинили известного актера 80-х годов Стивена Сигала. С обвинениями выступила актриса Порша Де Росси, известная тем, что состоит в гомосексуальном браке с актрисой Эллен Ли Дедженерес.

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