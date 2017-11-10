На ярославской церкви Ильи Пророка позолотят кресты

Ярославль, , 12:29 — REGNUM На церкви Ильи Пророка в Ярославле, которая находится на центральной площади города, планируют обновить позолоту крестов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас идет изготовление проектно-сметной документации. Кресты церкви XVII века последний раз золотили в 1980-х годах. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор ярославской художественной мастерской «Реставратор» Денис Полищук, состояние позолоты неудовлетворительное, на крестах выступила ржавчина.

«Кресты покрыты сусальным золотом. Работы по золочению потребуют демонтаж крестов — это делается в мастерских. Сами кресты, железо, находятся в удовлетворительном состоянии. Стоимость работ будет понятна после подготовки проектно-сметной документации. Ориентировочно такие работы могут стоить от 4 до 7 млн рублей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Денис Полищук.

В департаменте культуры Ярославской области сообщили, что пока решения о производстве работ не принято.

«Это будет зависеть от возможностей бюджета. В этом году работ уже точно не будет, а в следующем — возможно. Мы всегда готовимся к реставрационным работам, для этого и делается проектно-сметная документация», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры Ярославской области.

Работы на церкви Ильи Пророка начались в этом году. На средства правительства Москвы был обновлен фасад. Также планируется изменить подсветку храма, расположенного напротив зданий правительства Ярославской области и Ярославской облдумы и являющегося архитектурной доминантой исторического центра.

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