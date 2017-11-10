Дени Вильнев отказался от Джеймса Бонда в пользу «Дюны»

Лос-Анджелес, США, , 11:35 — REGNUM Режиссер Дени Вильнев решил отказаться от своего участия в проекте по созданию 25 фильма «бондианы» в пользу ремейка «Дюны», об этом 9 ноября сообщил портал Screen Rant.

Издание отмечает, что сейчас, после того как стало известно, что Дэниэл Крэйг в последний раз появится на больших экранах в образе Агента 007, самый большой вопрос по поводу будущего фильма касается того, кто же будет руководить на съемочной площадке.

Сэм Мендес, который снимал фильмы «007: Координаты «Скайфолл» и «007: Спектр» отошел в сторону. Сейчас стало ясно, что Дени Вильнев также не намерен работать над следующим фильмом «бондианы».

В интервью журналистам Вильнев признался, что к нему выходили с предложением стать режиссером очередного фильма про Джеймса Бонда, однако он отказался от него, поскольку хочет сосредоточиться на «Дюне».

"Дэниел Крейг очень вдохновляющий актер, и у меня был какой-то контакт, но дело в том, что я сейчас занят «Дюной». Но я должен сказать, что иметь возможность работать с ним — это просто мечта. Я бы с удовольствием работал с Дэниелом, а фильм про Бонда для меня был бы удовольствием. Думаю, это вопрос времени», — признался журналистам Вильнев.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в роли следующей девушки Бонда Дэниэл Крэйг хотел бы видеть Монику Белуччи. Однако на данный момент нет информации о том, ведутся ли переговоры между актрисой и продюсерами.

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