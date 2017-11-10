Кассовые сборы «Тор: Рагнарёк» превысили отметку в $500 млн

Лос-Анджелес, США, , 10:58 — REGNUM Сумма общемировых кассовых сборов фильма «Тор: Рагнарёк» уже превысила $500 млн, таковы показатели проката картины в США на данный момент, об этом 10 ноября сообщил портал Screen Rant.

Ранее СМИ уже писали о том, что сумма кассовых сборов фильмов киновселенной Marvel (MCU) достигла отметки $5 млрд в США и $13 млрд в мире.

Издание отмечает, что только 3 из 17 фильмов MCU не смогли заработать в мире больше $500 млн, это: «Тор», «Первый мститель» и «Невероятный Халк». Таким образом, третий фильм про Тора несколько исправил ситуацию.

Аналитики отмечают, что «Тор: Рагнарёк» имеет все шансы принести создателям около $600 раньше, чем в США наступят вторые выходные проката картины.

В настоящее время третья часть «Тора» занимает в США 13 место в рейтинге кассовых сборов MCU, в мире — 16 место. Первая часть фильма смогла заработать $449,3 млн, вторая — $644,6 млн.

Напомним, на данный момент рейтинг ожиданий «Тор: Рагнарёк» на сайте Rotten Tomatoes составляет 79%, издание отмечает, что фильм может оказаться одним из самых успешных проектов Marvel.

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