Disney сделает из «Корпорации монстров» сериал

Бербанк, США, , 10:40 — REGNUM Disney намерен создать сериал, в основу которого ляжет анимационный фильм «Корпорация монстров», шоу будет транслироваться на стриминг-сервисе, который компания намерена запустит в 2019 году, об этом 9 ноября сообщил портал Deadline.

Кроме «Корпорации монстров» Disney создаст сериалы в рамках таких франшиз как «Классный мюзикл» и «Звездные войны», также для потокового вещания будет сниматься оригинальный сериал от Marvel.

В рамках будущей услуги Disney предложит пользователям сети тысячи часов фильмов и обширный контент телесериалов.

Издание отмечает, что обозначенная стратегия компании похожа на стратегию телеканала CBS, которую тот применял при запуске службы All Access.

«Мы считаем, что те тенденции, которые мы наблюдаем, хотя и не являются длительными тенденциями, но дают нам некоторую уверенность в бизнесе», — сказал глава Disney Роберт Айгер.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Disney заключила контракт с режиссером и сценаристом Райаном Джонсоном, в рамках которого он будет создавать новую трилогию «Звездных войн».

Читайте ранее в этом сюжете: Райан Джонсон создаст для Disney новую трилогию «Звездных войн»