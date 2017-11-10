В Тульской области к 100-летию Революции открыли станцию-музей

Тула, , 09:33 — REGNUM Музейная экспозиция к 100-летию Великой Октябрьской революции торжественно открылась в Тульской области — на железнодорожной станции Кимовска, 9 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В церемонии открытия приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, начальник Московской железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги» Владимир Молдавер, сотрудники станции и жители города. Губернатор также вручил региональные награды отличившимся сотрудникам ОАО «РЖД».

Проект реализован Тульским отделением Московской железной дороги ОАО «РЖД» совместно с правительством Тульской области и администрацией Кимовского района.

Экспозиция включает в себя копии архивных документов, исторических фотографий, произведений живописи, агитплакаты, макеты железнодорожной техники, исторические инсталляции.

В Тульской области — это уже 12-й музей на железнодорожной станции, при том, что подобных экспозиций нигде в России больше нет.

«Для туристов, в первую очередь для детей, мы с компанией РЖД организуем железнодорожные туры по нашим достопримечательностям. Надеюсь, что это место станет новой точкой притяжения, даст дополнительный приток туристов», — сказал губернатор Алексей Дюмин.

В ближайшее время будет открыта еще одна станция-музей — в посёлке Мордвес Веневского района. В дальнейшем все 13 станций-музеев будут включены в туристические предложения крупных туроператоров Москвы и Тулы с посещением знаковых объектов региона. Аналогичного опыта не имеет ни один регион России.

Владимир Молдавер поблагодарил Алексея Дюмина за поддержку этого проекта. По его словам, параллельно с открытием музея была модернизирована инфраструктура станции, в том числе вокзальный комплекс.