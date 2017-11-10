Стивен Сигал стал очередным обвиняемым в сексуальных домогательствах

Лос-Анджелес, США, , 09:23 — REGNUM Очередным обвиняемым в сексуальном преследовании стал актер и музыкант Стивен Сигал, в подобном поведении его обвинила актриса Порша Де Росси, известная зрителям по сериалу «Элли Макбил», об этом 10 ноября сообщил сайт телеканала Geo.

«Мое заключительное прослушивание для фильма Стивена Сигала состоялось у него в офисе. Он рассказал мне как важно, чтобы химия была не только на экране, когда усадил меня и расстегнул свои кожаные брюки», — написала на своей странице в Twitter Де Росси.

«Я выбежала оттуда и позвонила своему агенту. Она равнодушно сказала: «Ну, я же не знала, в твоем ли он вкусе», — добавила актриса.

Стоит отметить, что Порша де Росси состоит в гомосексуальном браке с актрисой и телеведущей Эллен Ли Дедженерес.

«Я горжусь своей женой», — такую запись опубликовала в Twitter Дедженерес после признания Де Росси.

Издание пишет, что его корреспонденты не смогли получить комментарий от представителей Стивена Сигала.

Напомним, ранее с подобными обвинениями против Сигала выступила актриса Джулианна Маргулис, она сообщила, что Сигал домогался её в то время, когда шли съемки фильма «Во имя справедливости» (1991).

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