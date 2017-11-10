Райан Джонсон создаст для Disney новую трилогию «Звездных войн»

Лос-Анджелес, США, , 07:57 — REGNUM Генеральный директор Disney Роберт Айгер сообщил, что компания наняла Райана Джонсона для создания новой трилогии «Звездных войн», соответствующее заявление он сделал во время телефонной конференции с участием инвесторов, об этом 9 ноября сообщило издание Collider.

«Роберт Айгер сказал, что Disney подписала с Райаном Джонсоном контракт на разработку совершенно новой трилогии «Звездных войн», которая предположительно появится после 2020 года», — написал на своей странице в Twitter продюсер Бен Фритц.

Издание отмечает, что «Звёздные войны: Последние джедаи» был единственным фильмом, который обошелся без всякого рода закулисных драм. Не было сообщений о конфликтах или чем-то подобном.

Автор статьи находит естественным то, что сейчас Lucasfilm хочет удержать режиссера, с которым у компании сложились весьма положительные отношения.

«Нам всем нравилось работать с Райаном над «Последними джедаями», — сказала глава Lucasfilm Кэтлин Кэннеди

«Он — творческая сила, и наблюдая за тем, как он создает «Последних джедаев» от начала и до конца, я получила одно из величайших удовольствий в моей карьере. Райан сделает удивительные вещи с чистым листом этой новой трилогии», — добавила продюсер.

Сообщается также, что в этой трилогии Джонсон представит зрителям новых персонажей из уголка галактики, который никогда прежде не изучался.

Напомним, премьера фильма «Звёздные войны: Последние джедаи» пройдет в России 14 декабря 2017 года. Райан Джонсон выступил в роли сценариста и режиссера фильма.

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