Lucasfilm анонсировала создание четвёртой трилогии «Звездных войн»

Лос-Анджелес, США, , 03:07 — REGNUM Кинокомпания Lucasfilm объявила о планах по созданию новой, четвёртой трилогии саги «Звездные войны». Сообщение об этом размещено на портале Starwars.com.

Как сообщается, режиссёром новой трилогии выступит Райан Джонсон, который снял восьмой эпизод франшизы — фильм «Последние джедаи».

Даты выхода новых фильмов и какие-либо иные подробности на данный момент не приводятся.

Напомним, премьера восьмого эпизода «Звёздных войн» должна состояться 15 декабря 2017 года.

Девятый эпизод киносаги, завершающий третью трилогию, режиссёром которого является Джей Джей Абрамс, должен выйти на экраны 24 мая 2019 года.

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